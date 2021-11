A Siurgus Donigala volgono al termine gli interventi finalizzati alla manutenzione delle strade interne con la fresatura e il ripristino asfalti nel centro abitato.

Il cantiere sta completando quello che è il programma per il rifacimento del manto bituminoso di tutte le strade urbane di competenza comunale, con maggior attenzione nei tratti particolarmente danneggiati. “La novità di questa fase della bitumazione è rappresentata dalla messa in posa delle rialzate per le strisce pedonali di via Roma, utili per rallentare la velocità delle auto e mettere in sicurezza i pedoni in prossimità delle scuole e degli ambulatori dei medici condotti”, dice il sindaco Antonello Perra.

Il problema della sicurezza stradale è molto sentito, ed è per questo motivo che l'amministrazione si è fatta carico di sviluppare un progetto che, proprio con l’utilizzo dei rallentatori, tende a ostacolare i comportamenti poco virtuosi degli automobilisti soprattutto nella centralissima via Roma e in altre vie particolarmente invitanti per la velocità delle auto. “Va precisato però che via Roma, via Cagliari e via San Teodoro non sono strade comunali, e quindi la manutenzione e il ripristino sono di competenza della provincia Sud Sardegna”, conclude il sindaco Perra. L’amministrazione ha più volte sollecitato la realizzazione degli interventi di rifacimento e ripristino.

© Riproduzione riservata