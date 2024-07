La situazione nei campi si fa sempre più drammatica: la siccità non dà tregua, non piove praticamente da oltre un anno con pesantissimi danni anche nei vigneti, negli uliveti e nelle altre colture tipiche della zona.La Giunta comunale di Settimo San Pietro ha proclamato lo stato di calamità naturale. La segnalazione dei danni è stata fatta anche da Laore. Danni legati al perdurare della siccità che nel territorio si protrae dal mese di novembre dello scorso anno. Danni che interessano non solo l’agricoltura ma anche quello zootenico. Una situazione segnalata anche dalla Coldiretti.

Ieri come detto la Giunta riunitasi sotto la presidenza del sindaco Gigi Puddu ha approvato la delibera con voti unanimi. «La situazione – dice Stefano Atzori assessore all’agricoltura del Comune – è drammatica con ripercussioni sui prossimi raccolti. E’ assolutamente necessario un intervento da parte della Regione a favore di chi rischia di raccogliere davvero poco dopo un anno di lavoro. La siccità e il caldo non danno tregua con l’agricoltura e la pastorizia davvero in ginocchio».

(r.s.)

