Una pattuglia della Stazione Forestale di Campuomu ha ritrovato e soccorso un escursionista che si era perso nel Parco dei Sette fratelli.

Era stato lui stesso a chiamare il numero di emergenza del Corpo forestale 1515 nel tardo pomeriggio. In forte difficoltà, aveva dichiarato di essersi perso e di non riuscire più a raggiungere la sua auto, nei pressi del Museo del Cervo. Quindi, forse a causa della frammentaria copertura della rete nella zona, le comunicazioni si erano interrotte.

La pattuglia forestale lo ha ritrovato lungo la pista che dal Parco dei Sette Fratelli si snoda verso Geremeas. Stanco ma in buone condizioni, l’escursionista è stato riaccompagnato alla sua auto.

Quattro giorni prima, lo stesso reparto era stato attivato sempre a tarda sera tramite il NUE 112 per la ricerca di due turiste di nazionalità francese, disperse nei dintorni della località Bau Arrexini. Localizzate e raggiunte, una volta constatate le buone condizioni di salute, anche le due turiste sono state riaccompagnate alla propria macchina.

Il Corpo Forestale «raccomanda di programmare con cura le escursioni, di studiare prima le previsioni meteo e il tracciato, affinché il tutto sia adeguato alle proprie capacità. I non esperti dovrebbero sempre accompagnarsi a chi lo è o a guide specializzate, bisogna sempre dotarsi di un’attrezzatura completa, idonea ad affrontare freddo e pioggia impreviste, non abbandonare mai i sentieri e non fare cieco affidamento sulla connettività telefonica che in alcune zone può essere assente».

