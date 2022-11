E' già Natale a Quartu dove in serata sono state accese le luminarie nelle strade dello shopping, davanti alle chiese e in tante altre zone della città.

Un giorno scelto non a caso, per far risplendere di luci la città. Un segnale di speranza, come aveva detto il sindaco Graziano Milia, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. E la festa in questo venerdì così speciale, è in viale Colombo per la prima delle tante iniziative del centro commerciale naturale “La via del Mare”, con il patrocinio del Comune.

Si proseguirà poi con altre giornate fino a Natale. C’è stato spazio per l’animazione per i bambini, per i flash mob contro la violenza, per proiezioni a tema e per tanta musica. Una piccola folla si è radunata davanti ala mostra dei funghi allestita dall’associazione Amesm.

Come rinunciare infatti a osservare da vicino il fungo più velenoso al mondo l’Amanita Phalloides o il funghetto d’anice, questo sì commestibile, che viene utilizzato niente meno che per fare i dolci o il gelato.

© Riproduzione riservata