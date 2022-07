Cinquanta chili di marijuana sono stati rinvenuti e sequestrati dai carabinieri della stazione di Seulo in un immobile del paese utilizzato come magazzino.

Il proprietario è stato denunciato alla Procura di Lanusei ed è indagato per il reato di spaccio: la droga, divisa in 49 scatoloni, era pronta per essere messa sul mercato.

La perquisizione è stata eseguita dopo che i militari hanno sentito un forte odore di marijuana proveniente dall'interno. Quindi la scoperta al primo e al piano secondo.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata