Grande successo a Settimo per il campionato regionale -corsa su strada- di pattinaggio, organizzato in modo impeccabile dalle società Gruppo Pattinatori Sinnai e MLSkate Cagliari.

Tribuna gremita nelle due giornate dedicate all’evento con in palio anche l’accesso ai campionati nazionali in programma dal 23 al 7 luglio nel circuito stradale di Cantù. «Sono state due giornate intense», dice l’allenatore del Gruppo Pattinatori Sinnai, Mauro Mereu, «ricche di gare disputate con grande determinazione da parte di tutti gli atleti, sia grandi che piccoli».

Le due società organizzatrici sono state premiate dal successo degli atleti Juri Raimo categoria Ragazzi della Pattinatori Sinnai, che ha conquistato il titolo regionale nella gara sprint e il secondo posto nella gara 3000 metri a punti e dall'atleta Gabriele Usai della MLSkate Cagliari, che nella

categoria Ragazzi ha centrato il titolo regionale nella gara 3000 metri a punti e il secondo posto nella gara Sprint, e da Filippo Berli che nella categoria Allievi ha ottenuto il titolo regionale nella gara sprint. «Ringraziamo», chiude Mereu, «l’amministrazione comunale di Settimo, in particolare il sindaco Gigi Puddu e l'assessore allo Sport Stefano Atzori, per aver permesso lo svolgimento della manifestazione e il Calcio Settimo per la preziosa collaborazione».

