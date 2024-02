Al via nell'abitato di Settimo San Pietro la prima parte del progetto che prevede il taglio degli alberi secchi o malati con la sostituzione di nuove piante. L'intervento è stato avviato nelle vie Gramsci e San Salvatore. Negli ultimi anni si è già provveduto alla piantumazione di 12 alberelli nella via Gramsci e di nuove piante al Parco comunale, nel giardino del Municipio, nel Cimitero, in Piazza della Resistenza e recentemente nella nuova area sgambamento per i cani.

«Per il prossimo futuro – dice il sindaco Gigi Puddu in un comunicato ai cittadini - oltre all’importante progetto comunale di nuova piantumazione di alberi è in programma anche una interessante collaborazione con l’associazione di volontari amici dell’ambiente "CuriAmo Settimo", che avrà l’obiettivo di stimolare ogni singolo cittadino alla presa in cura - con una sorta di adozione - di uno o più alberi da piantare nel territorio e con l’auspicio che in tanti aderiscano all’iniziativa. Ora va avanti il progetto per sostituire gli alberi secchi dopo gli accertamenti tecnici effettuati in paese sugli alberi lungo le strade».

Raffaele Serreli

