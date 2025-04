I lavori per la realizzazione della rotonda sulla circonvallazione all’altezza dell’abitato di Settimo San Pietro vengono preceduti dalla messa in sicurezza delle condotte dell’acqua proprio all’altezza dell’incrocio dove, appunto, sarà realizzato lo svincolo che porterà gli automobilisti sino alla centralissima via San Salvatore.

Il responsabile della Viabilità per la Città metropolitana, Paolo Mereu, ha assicurato che a questo intervento seguiranno, immediatamente dopo, i lavori per la realizzazione della rotonda attesa da alcuni anni in un tratto della stessa circonvallazione in discesa e quindi particolarmente insidioso dove tra l’altro si sono registrati anche diversi incidenti.

Il costo del progetto è di duecentomila euro concessi dalla stessa Città metropolitana che anni fa ha progettato e realizzato l’intera circonvallazione che consente agli automobilisti di evitare l’abitato di Settimo San Pietro e di raggiungere Maracalagonis e Sinnai con tempi notevolmente inferiori rispetto al passato.

