Il Consiglio comunale di Settimo San Pietro ha approvato una variante al Puc, il Piano urbanistico comunale, per favorire la realizzazione della rotatoria, da tempo programmata, sullo svincolo che dalla circonvallazione per Sinnai e Maracalagonis porta direttamente all’abitato, nella via San Salvatore, all’altezza del caseggiato scolastico delle elementari.

I lavori sono stati programmati e appaltati dalla Città metropolitana di Cagliari che ha previsto questa rotatoria in un punto particolarmente a rischio della circonvallazione. L’obiettivo insomma è quello di mettere in sicurezza la trafficatissima circonvallazione proprio all’altezza degli svincoli per le campagne di Quartucciu, e sul lato opposto per l’abitato di Settimo.

«Con questa variante al Puc – dice il sindaco Gigi Puddu – i lavori della rotatoria della quale si parla da anni potranno finalmente essere realizzati: una variante ad hoc che prevede anche un esproprio, tutto già programmato dalla Città metropolitana che ha redatto il progetto».

Lo stesso ente intermedio realizzerà una seconda rotatoria sullo svincolo per Sinnai. Il progetto è stato ugualmente già studiato proprio nell’ambito di messa in sicurezza dell’intero tracciato che partendo dall’altezza della zona industriale di Settimo porta allo svincolo per Maracalagonis e per Sinnai, lungo la provinciale 15.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata