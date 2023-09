Folla alla processione col ritorno di San Pietro apostolo dalla sua chiesetta di campagna alla parrocchia. L'antico cocchio scortato dai carabinieri e seguito dal parroco don Giuseppe Orrù, ha lasciato all'imbrunire il piccolo tempio ad alcuni chilometri del paese, raggiungendo quindi l'abitato di Settimo e poi la chiesa parrocchiale dopo aver percorso diverse strade dell'abitato in un clima di grande fede. Come è sempre stato in un paese particolarmente devoto al suo patrono.

Presenti gruppi folk e la banda musicale. Una grande festa con tante presenze anche dai paesi vicini, che il Comitato promotore ha organizzato assieme alla parrocchia. Il Santo patrono ha passato solo una notte nella sua chiesetta dove era arrivato sabato sera. Tante le manifestazioni civili proposte dal Comitato promotore fra musica, premiazione della squadra di calcio dell'Unione sportiva Settimo.

Domani, lunedì, la conclusione della sagra che affonda le radici nel tempo e che ogni anno il Comitato promotore propone con la parrocchia con grandissimo impegno. Un impegno che dura mesi con la questua e con tutti gli altri preparativi. Quest'anno è stata proposta anche la Sagra del dolce, vetrine in festa e una commedia dialettale.

