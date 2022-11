Premi per le scuole e i ragazzi che hanno partecipato al concorso "La mia Festa della Malvasia".

Con 167 voti, il Premio Giuria Popolare è stato vinto dall'elaborato artistico delle classi 1A e 1B . Il Premio Giuria Tecnica è stato assegnato alla classe 4B “per aver coniugato discipline artistiche come la composizione poetica, il canto e il ballo e, in particolare, per l'originalità del Rap della Malvasia”.

Menzione speciale Sostenibilità a Matteo Corona per aver realizzato il proprio elaborato artistico utilizzando materiali della natura, in un ideale rimando agli elementi propri dell'autentica tradizione settimese. Come è noto sono stati premiate anche le migliori malvasie con i produttori Giorgio Marci, Vincenzo Porru e Luca Pilleri.

La festa si è svolta a fine ottobre tra convegni, visite ai magasinus e l'assaggio delle malvasie.

