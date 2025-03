Sono in corso gli ultimi collaudi dopo i lavori che hanno riguardato il raddoppio dei binari della linea della metro nella tratta Settimo- Gottardo, in territorio di Monserrato, che a regime consentiranno una maggior sicurezza del percorso ed un aumento del numero e della frequenza delle corse. Nel breve periodo la tratta sarà estesa anche alla nuova fermata di San Saturnino già realizzata, in attesa della conclusione dei lavori prevista per il 2026 che prevede il collegamento fino alla piazza Matteotti a Cagliari.

«Una grande conquista per i pendolari – dice il sindaco di Settimo, Gigi Puddu – presto avremo un servizio migliore in un'area importantissima come questa: sarà l'occasione per tanti pendolari di utilizzare la metro al posto dell'auto, con la possibilità di arrivare a Monserrato e Cagliari in pochi minuti, sfuggendo al traffico sulla 554 e nel Viale Marconi». I lavori sono costati 10 milioni.

