Allarme a Settimo San Pietro per un incendio divampato in via Deledda nella notte tra venerdì e sabato.

Il rogo ha coinvolto tre auto in sosta e dopo le segnalazioni dei residenti, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Cagliari.

In azione una squadra del 115 supportata da un’autobotte, per un totale di due automezzi e sette operatori che hanno spento le fiamme – che hanno provocato anche lievi danni alla facciata di un palazzo - e delimitato e messo in sicurezza l'area. Avviati anche accertamenti per stabilire le probabili cause dell'incendio. Nessuna persona risulta coinvolta.

