Il Comune di Settimo San Pietro ha fatto conoscere il programma della Festa della malvasia che si svolgerà in paese dal 21 al 23 ottobre. “Arte, cultura, territorio, enogastronomia e riscoperta delle tradizioni: tutto questo è la Festa della Malvasia di Settimo San Pietro, diventata negli anni come si legge nel comunicato ufficiale dello stesso Comune - un appuntamento irrinunciabile. Tra angoli suggestivi e architettura rurale, le vie del centro storico ospiteranno le degustazioni nei magasinus che si offriranno al pubblico in una festa per il palato e per lo spirito”.

Ecco il programma completo: il 21 ottobre alle 18 gara delle malvasie nella monumentale Casa Dessy dove alle 19 verrà presentato il libro “Il complotto dei Calafati” di Francesco Abate.

Il 22 ottobre alle 16, la degustazione della Malvasia nei magasinus. Le bancarelle anche con l'artigianato artistico potranno essere frequentate tra le vie del centro storico, tra musica e balli itineranti. Alle 21.30 la proclamazione delle malvasie vincitrici dell’edizione 2022.

La festa si concluderà il 23: alle 10 si terrà il laboratorio artistico per bambini età 6-10 anni (Casa Dessy). Alle 10,30 nella cantina di Ferruccio Deiana la Tavola rotonda sul tema “Malvasia: un vino antico per il mercato futuro”. Alle 15.30 intrattenimento per bambini con esito scenico del laboratorio e premiazione degli elaborati artistici del concorso "La mia Festa della Malvasia" a Casa Dessy dove alle 17 si terrà anche lo spettacolo di burattini "Anima e Cuore" col gruppo Is mascareddas.

