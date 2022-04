Per 31 anni bidello e nel tempo libero karate, bocce spettacoli di beneficenza. Ora Tebaldo Salis, di Settimo San Pietro, fa anche lo scrittore. Giovedì e venerdì presenterà il suo libro a Sinnai e Settimo. Lo ha intitolato “Scrivere per il proprio animo”. “In effetti - dice l'autore – avevo già partecipato a dei concorsi letterari, con racconti brevi o poesie. Il libro parla soprattutto dei miei 31 anni trascorsi a scuola, di cui 28 al Liceo Scientifico Brotzu di Quartu. In questo istituto, ho conosciuto undici presidi, centinaia di docenti e migliaia di ragazzi. Una esperienza straordinaria”.

Nel volume, Tebaldo Salis inserisce aneddoti, avvenimenti e fatti ma soprattutto mette in risalto le poesie, scritte nel corso degli anni. L’appuntamento è per giovedì alle 18,30 nella biblioteca di Sinnai e il 22 alla stessa ora nell’aula consiliare del Comune di Settimo.

Il libro sarà presentato dalla professoressa dello Scientifico Brotzu, Caterina Spiga.

