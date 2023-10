Alunni, insegnanti, cittadini in campo a Settimo per ripulire alcuni angoli dell'abitato e delle periferie. Il tutto, nell'ambito di "Puliamo il mondo", con protagoniste la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria dell'Istituito comprensivo cittadino.

Gli alunni di via San Salvatore, con le classi seconde, terze, quarte e quinte hanno ripulito la pineta di via Corsica ed alcuni spazi adiacenti alla scuola mentre gli alunni di via Carducci con le classi seconde hanno bonificato la pineta della Stazione metro e piazza Dante lungo la via Carducci.

«Quella di oggi - ha detto il sindaco Gigi Puddu - per i ragazzi ed i loro insegnanti è stata una grande lezione di civiltà e di rispetto dell’ambiente impartita a tutta la comunità».

Durante la mattinata c’è stata anche la partecipazione attiva del gruppo di volontarie di " CuriAmo Settimo" e dei ragazzi speciali dell’ANFFAS con i loro educatori.

© Riproduzione riservata