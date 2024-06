Festa grande a Settimo San Pietro dal 22 al 24 giugno in onore di San Giovanni Battista.

Si inizierà sabato sera con la messa in parrocchia e col successivo trasferimento del simulacro del Santo in processione sino alla sua chiesetta campestre, immersa fra ulivi secolari.

Sino al 24 sono in programma le celebrazioni di diverse messe in parrocchia e in campagna, la processione di ritorno del Santo e tutta una serie di manifestazioni civili compresa la sagra della pecore, spettacoli musicali e con una serata all'insegna della comicità.

Quella di San Giovanni è una delle sagre più attese in tutta la zona.

