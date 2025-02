Scontro frontale fra due auto questo pomeriggio sulla Sp 15, in corrispondenza con l’incrocio di via Corsica a Settimo San Pietro, sulla circonvallazione che porta a Maracalagonis. Ancora in fase di accertamento le cause, con i conducenti delle vetture rimasti feriti: dalle prime informazioni le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per estrarre dall’abitacolo uno degli automobilisti. Presenti anche le ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale, e la Polizia locale dell'Unione dei Comuni del partella e del Basso Campidano per i rilievi di legge.

Il traffico è al momento fortemente rallentato.

