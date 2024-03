Ancora uno straordinario successo di Sandro Lecca che a New Delhi in India ha conquistato la medaglia d’argento dei tiratori in carrozzina nella Coppa del Mondo WSPS (World Shooting Para-Sport). Gli auguri sono subito arrivati all'atleta dalla comunità locale e dall'amministrazione comunale col sindaco Gigi Puddu.

Con questo argento, Sandro Lecca ha contribuito al successo dell'Italia in questa disciplina. Da tempo fra i migliori in Italia, l'atleta di Settimo San Pietro ha centrato una prestazione da applausi. Sesto nelle qualificazioni con 84/125, il portacolori del Gruppo Paralimpico della Difesa ha dato il meglio di se conquistando la medaglia d’argento con 31/50.

L'ennesimo importante successo in carriera: tantissime le megaglie e i riconoscimenti nel suo palmares. Nel settembre scorso ha partecipato al prestigioso appuntamento in Germania con gli Invictus Games, rappresentando l'Italia nel tiro con l’arco e nel rowing con la partecipazione di veterani di guerra, con disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio. Nell'occasione ha incontrato anche Harry e Meghan promotori dell'iniziativa.

Sandro Lecca aveva 25 anni quando nel 2006 è rimasto vittima di un grave incidente stradale a Palermo. All’epoca era primo caporal maggiore, graduato di truppa, arruolato nell'Esercito. Oggi lavora come civile nella caserma Riva Villasanta, a Cagliari. Si muove con la sedia a rotelle, con tanta voglia di vita e di fare sport. Fa parte del Gruppo sportivo paralimpico del Ministero della Difesa. «Mi cimento col tiro a piattello, col tiro a volo e con l’arco. I raduni a Roma sono frequenti, faccio parte degli “Invictus Games”». Una gran voglia di fare vita da protagonista.

