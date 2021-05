Ultimata anche la pista per l'atletica leggera nel nuovo impianto sportivo di Settimo San Pietro, rifatto così a nuovo.

Prima la realizzazione del fondo di calcio in erba sintetica, poi la pista e la cura di altri spazi utili allo sport. Sono stati spesi 650mila euro ottenuti dalla città metropolitana. Ora si attende l'avvio dei lavori per il recupero dell'area lungo la provinciale per Selargius che sino a qualche decennio fa ha ospitato L'Unione sportiva Settimo e campionati amatoriali.

Già demolito il vecchio spogliatoio così come sono stati effettuati già da alcuni mesi i sondaggi sul terreno. Il tutto a cura di privati che realizzeranno e gestiranno nuovi impianti sportivi: previsti 6 campi da Paddle coperti, una vasca di sabbia multiuso per Beach Tennis, Beach volley e Beach soccer, 1 campo multidisciplinare, Club House, area verde-giochi, parcheggi.

