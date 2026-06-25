Prima riunione del Consiglio comunale di Settimo San Pietro dopo le elezioni del 7 e 8 giugno scorso.

Il sindaco Gigi Puddu ha presentato il nuovo esecutivo composto da Chiara Fanni nominata assessora alla Cultura e Tradizioni popolari, Pubblica Istruzione, Politiche giovanili; Antonio Concu è il vice sindaco e assessore all’Ambiente, Lavori pubblici, Verde pubblico, Decoro urbano e Protezione civile; Stefano Atzori è Assessore all’Urbanistica, Viabilità, Sport e Agricoltura.

Maria Rita Arba è l'assessora al Bilancio e Tributi, Affari generali, Patrimonio, Personale, Lotta al randagismo e Attività produttive; Nicoletta Pitzalis è stata invece nominata assessora alle Politiche sociali, Politiche della salute, Politiche del Lavoro e abitative. Il sindaco Puddu ha tenuto per sé l’assessorato ai Trasporti e la rappresentanza nel Plus 21.

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