Con l'arrivo dell'estate il Comune di Settimo San Pietro mette a disposizione dei ragazzi le sue strutture per poter fare attività sportive e altre attività di carattere sociale.

Lo ha deciso la Giunta municipale per favorire le attività di aggregazione e la socializzazione degli stessi giovani che hanno duramente pagato le restrizioni imposte dalla pandemia.

Saranno disponibili le tre palestre di via Lussu,1 Maggio e Carducci, il cortile delle elementari di via San Salvatore e i locali del seminterrato attualmente usati per l’accoglienza.

A gestire il progetto saranno associazioni e società locali che dispongono dei requisiti imposti dal Comune.

Antonio Serreli

