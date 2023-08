Dopo l'incendio del 12 agosto scorso, l'ecocentro di Settimo San Pietro chiude per consentire l'intervento di ripristino e di messa in sicurezza del sito.

Le fiamme si erano sviluppate in alcuni cassoni per la raccolta dei rifiuti, danneggiando gravemente l’impianto elettrico della struttura. Da qui la necessità di intervenire sull'impianto .

Durante il periodo necessario per la riapertura, gli utenti che hanno l’urgenza di conferire i rifiuti potranno farlo nell’ecocentro intercomunale che si trova a Dolianova, nella zona industriale “Bardella” in via Mattei, secondo i seguenti giorni ed orari di apertura: il martedì, il venerdì e il sabato dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17.

