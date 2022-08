Un gruppo di cittadine ha provveduto alla rimozione di rifiuti nella piazza Don Sturzo e nella pineta circostante.

Le ragazze, residenti in paese, non ci hanno pensato due volte, vista la situazione di degrado: si sono armate di guanti, sacchetti e palette ripulendo l'intera area dove spesso vengono abbandonati i rifiuti nonostante il servizio di raccolta garantito tutto i giorni in paese.

"Con il loro gesto – ha detto il sindaco Gigi Puddu - hanno dimostrato concretamente l’amore per la propria comunità, al contrario di quei pochi che dimostrano quotidianamente scarso senso civico nel deturpare le nostre periferie e le nostre campagne. Speriamo in un futuro migliore”.

Raffaele Serreli

