È stato inaugurato lo spogliatoio del campo di calcio di Settimo San Pietro: presente il sindaco Gigi Puddu, la Giunta comunale, consiglieri, i giovani dell'Unione sportiva Settimo 1967 accompagnati dai loro genitori e rappresentanti della prima squadra.

La consegna degli spogliatoi è avvenuta in un clima di festa: il costo dell'opera è stato di 300mila euro.

I nuovi spogliatoi, più consoni ad una moderna qualità dell’attività sportiva, hanno ora spazi per la medicazione, locali per arbitri uomo-donna separati e nuovi arredi. Il nuovo edificio è dotato inoltre di impianto fotovoltaico che consentirà una notevole riduzione dei costi di gestione.

L’intervento nasce da una programmazione che ha visto dapprima la riqualificazione del campo da gioco, con impianto idrico, illuminazione, drenaggio e il manto verde in erba sintetica, e che oggi è frequentato quotidianamente da centinaia di atleti.

Complessivamente sullo stadio, negli ultimi anni, è stato speso un milione di euro. E, poi, la pista per l'atletica leggera. Negli anni passati era stata realizzata anche la copertura delle gradinate.

«Settimo – ha detto il sindaco Puddu - dispone di tantissime strutture, a dimostrazione del nostro impegno per lo sport che da noi è anche sociale: abbiamo palestre, calcio a 5, campi di bocce, di arti marziali, di tiro a volo, di tennis, pallavolo, basket, col coinvolgimento di centinaia di sportivi. Ricordo anche la partecipazione di diversi atleti di Settimo ai campionati mondiali ed europei per trapiantati e dializzati in diverse discipline che hanno conquistato medaglie d'oro e d'argento».

Da spendere ancora un milione di euro per i lavori di restauro della palestra di via 1 maggio e 100mila euro per l'impianto di Tiro a volo, mentre il Tennis club è stato dotato dell'impianto fotovoltaico. Diversi campetti multidisciplinari, inoltre, sono stati realizzati in paese per manifestazioni soprattutto estive.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata