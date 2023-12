Stelle di Natale in vendita per beneficenza a Settimo San Pietro a cura dell'Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma. Il ricavato verrà devoluto all’Ospedale oncologico Businco di Cagliari per sostenere il trasporto gratuito dei pazienti.

Domani, 10 dicembre, i volontari saranno in via Gramsci, angolo via San Salvatore, dalle 8,30 alle 12,30 e in piazza chiesa dalle 9 alle 11,30. Il tutto nel contesto degli appuntamenti di Natale oggi andati avanti col secondo appuntamento del Festival DiviniSuoni che ha già avuto un grosso successo nei giorni scorsi a Barrali con assaggi di vino e la buona musica. Sempre a Settimo oggi i bambini hanno assistito all'allestimento del grosso albero di Natale nel Parco Elena.

