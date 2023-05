Un bel momento di inclusione questo pomeriggio al campo sportivo di Settimo San Pietro.

Nel bel mezzo del torneo cittadino di calcio dedicato alla memoria di Antonio Pisu, sono scesi in campo anche i ragazzi del Centro di Aggregazione comunale, dell’Anffas e dell’associazione Ammentos.

In campo anche il sindaco Gigi Puddu, i ragazzi della US Settimo, dirigenti, genitori e tifosi che, tutti assieme, hanno dato via ad un mini torneo all’insegna dell’allegria e dell’inclusione.

«Per me – ha detto il sindaco - è stato un piacere e un onore giocare con tutti voi. Complimenti agli organizzatori».

All'appuntamento era presente anche l'assessora ai Servizi sociali Elisabetta Pitzalis.

