Una giornata vissuta assieme da 51 anziani over 65 in visita nel Sulcis nell’ambito del progetto regionale per la valorizzazione della lingua sarda, curato dalla Associazione Europroject. L'iniziativa è stata promossa dall'amministrazione comunale di Settimo San Pietro con la giornata iniziata con la partenza in pullman alle 8 del mattino alla volta della galleria mineraria di Porto Flavia a Masua. Una visita interessantissima fra mille emozioni che ha preceduto il pranzo in agriturismo a Porto Paglia. Nel pomeriggio i nonnini hanno visitato il centro storico di Iglesias grazie ad una guida rigorosamente in lingua sarda. A guidare il gruppo degli over 65 è stato il quasi novantacinquenne Donnino Medda che ha trasmesso a tutto il gruppo il suo contagioso entusiasmo.

Per tutta la gita i 51 anziani sono stati accompagnati dal sindaco Gigi Puddu, dal consigliere comunale Mauro Montis e dalla responsabile dell’Ufficio Lingua Sarda di Settimo dottoressa Arianna Asunis. Grande la soddisfazione fra gli anziani che hanno avuto la possibilità di visitare l'antico sito minerario del Sulcis e di ammirare poi lo splendido centro storico di Iglesias che si prepara al Natale.

