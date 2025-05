La società "Tiro a volo Settimo San Pietro-Cagliari" ha ospitato negli impianti di "Su Pardu" gli studenti dell’Istituto di Istruzione superiore “Duca degli Abruzzi” di Elmas.

In pedana per una “prova generale” dell’ingresso nel Progetto “La Fitav Adotta la Scuola” sono scesi 16 alunni, tre insegnanti e la stessa dirigente scolastica.

«Nell'occasione – ha detto il prresidente della società di Tiro a volo, Tigellio Danese – abbiamo ospitato sulle sue nostre pedane una delegazione composta dagli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” di Elmas. I nostri graditissimi ospiti hanno potuto provare le emozioni di colpire i piattelli sotto la guida dell’Istruttore Federale Paolo Paoli. Una vera e propria “prova generale” in vista dell’adesione, nel prossimo anno scolastico, al Progetto “La Fitav adotta la scuola” , realizzato dalla Federazione Italiana Tiro a Volo per avvicinare il mondo dei giovani alla pratica delle nostre discipline sportive».

Grande l'attenzione dei ragazzi verso questa nuova stimolante esperienza fuori dai banchi scolastici.

«Si tratta di esperienze fondamentali per la diffusione del Progetto», ha aggiunto il presidente Tigelio Danese. «Al termine della prova in pedana, gli studenti e gli insegnati si sono detti entusiasti. Tutti auspichiamo la prosecuzione di questa prima esperienza sul campo: la società di Tiro a volo Settimo San Pietro-Cagliari, dispone di impianti straordinari per una disciplina che ci sta regalando grossissime soddisfazioni».

