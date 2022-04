Una splendida storia a Settimo San Pietro, paese del grano, del buon vino, del pane e di centenari. Oggi ha compiuto 101 anni Edmondo Pilleri, una vita dedicata all'amore della famiglia e dei campi. Stamattina il sindaco Gigi Puddu è andato a trovarlo con la fascia tricolore consegnandogli una targa a nome di tutti gli amministratori comunali e della cittadinanza.

"Lo scorso anno – ha detto il sindaco - non era stato possibile celebrare i suoi 100 anni. Oggi abbiamo rimediato, andando a trovare il Signor Edmondo Pilleri, classe 1921, che proprio oggi nel giorno di Pasquetta ha compiuto 101 anni, attraversando due secoli e due millenni. Uno straordinario traguardo. A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la nostra Comunità ho fatto gli auguri al Signor Edmondo ed ai suoi familiari per questo importante traguardo raggiunto. Lunga vita ancora ad Edmondo”.

Edmondo Pilleri ha fatto l'agricoltore sin da ragazzo, è stato per tanti anni anche capitano della Compagnia barracellare. A 101 anni ricorda tutto: una memoria di ferro, ama rivangare anche nel passato lontano, offrendo spaccati della Settimo che fu. Ricorda la vita trascorsa con la moglie Anna Musiu, deceduta alcuni anni fa, il lavoro nei campi fatto di sacrifici ma anche di grandi soddisfazioni. L'elisir di lunga vita è anche tutto questo, dice l’ultracentenario, “assieme all'amore per la famiglia e per il buon Dio”.

Edmondo Pilleri ha due figli, Francesco e Sandro, che gli stanno vicini. Settimo, “paese dei centenari”, negli ultimi dieci anni ne ha festeggiati tantissimi.

