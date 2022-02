Sono due le rotatorie che saranno realizzate sulla Circonvallazione Settimo-Sinnai dalla Città metropolitana di Cagliari. I progetti sono in fase di studio da parte di tecnici privati. Prevista una spesa di 250mila euro.

"L'obiettivo – ha detto Alessandro Flori consigliere con delega alla Viabilità della Città metropolitana – è quello di rendere la strada sicura”.

L'ingegner Paolo Mereu, dirigente del settore viabilità della stessa Città metropolitana, aggiunge che “l’intera circonvallazione ospita un traffico diurno e notturno sempre più intenso. I tecnici incaricati stanno già studiando il progetto sulle due future rotatorie. Si sta intervenendo in punti strategici della nuova strada con le due rotatorie all’altezza dei due più importanti svincoli per Sinnai e Settimo, all'altezza della via Corsica. Ma dico di più: interverremo anche per rendere più sicura la rotatoria nel punto in cui la circonvallazione si innesta alla strada provinciale, all’altezza dell’area industriale di Sinnai”.

