Due nuovi importanti servizi di supporto ai cittadini saranno assicurati a Settimo a partire da lunedì con l’apertura di due distinti sportelli. Il primo, lo “sportello comunale di supporto al cittadino e segretariato sociale”, inizierà lunedì.

Sarà ubicato nella piazzetta Matteotti (angolo tra via Gramsci e via Roma) e garantirà una serie di servizi a tutti i cittadini, per quattro giorni alla settimana, il lunedì e il mercoledì dalle 10,30 alle 13; il giovedì e il martedì dalle 15,30 alle 17,30. Si occuperà di accoglienza, assistenza e compilazione domande (anche on line) relative all'area socio culturale e all'orientamento ai servizi territoriali, supporto e creazione Spid.

Il secondo, di ambito Plus 21, sarà informativo e di supporto all’accesso dei servizi con modalità telematica. Inizierà il 6 marzo nella Biblioteca comunale in Piazza Giovanni XXIII. Sarà operativo ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 12,30, ai cittadini over 60. Previsti servizi legati all'attivazione e al supporto della identità digitale, il supporto a Paga PA, l'accesso ai servizi telematici comunali, l'assistenza e utilizzo mail e bollette on line.

