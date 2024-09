Domenica 29 settembre alle ore 18.30, al circolo bocciofilo “Polisportiva Settimo San Pietro Da.Ro.Sa.”, si svolgerà la seconda parte della diciannovesima edizione di "Insieme per la solidarietà", presentata da Cristina Moriconi: parteciperà Giancarlo D’Amico col “Gruppo 60”. A seguire momenti poetici, cabaret e infine Music Live con Max Capitta e Antonello Zizi.

Per domani, sabato, è invece in programma il 19° “Memorial Luciano Anedda” di karate e taekwondo. «Il ricavato della manifestazione, come ogni anno, sarà devoluto in beneficenza», dice il presidente della Polisportiva, Tebaldo Salis.

