Il Consiglio Comunale di Settimo San Pietro ha approvato il Rendiconto 2020 che attraverso la quantificazione dell’avanzo di amministrazione disponibile permetterà la programmazione di una cospicua somma di risorse da destinare ad investimenti per opere pubbliche e servizi.



Inoltre, si è approvata la riduzione del 50% delle tariffe Tari 2021 per le utenze non domestiche, grazie al Decreto Sostegni bis del Governo che all’art. 6 prevede questa misura per il sostegno alle attività produttive che hanno subìto chiusure o limitazioni a causa della pandemia e delle disposizioni adottate per contenerla.

Il provvedimento è stato approvato con i voti della maggioranza e della minoranza.

© Riproduzione riservata