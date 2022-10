L'indisponibilità nelle ore pomeridiane del bus navetta alla stazione ferroviaria di Settimo San Pietro che dovrebbe accompagnare i pendolari in paese, a Sinnai e Maracalagonis, è al centro del malumore dei viaggiatori e dei familiari costretti, dalle 13,30, a raggiungere in auto la stazione per riportare i ragazzi a casa.

Succede tutti i giorni dalle 13,30 al pomeriggio. "Una situazione di disagio – dice il sindaco di Settimo Gigi Puddu – che da tempo segnaliamo all'Arst e alla Regione. Bloccare per ore il servizio di bus navetta quando i ragazzi rientrano dai loro Istituti di Cagliari e Monserrato significa sconsigliare l'utilizzo della metropolitana di superficie con gli utenti costretti a ricorrere ai pullman di linea quasi sempre stracolmi. Una soluzione bisognerà pur trovarla”.

Il problema dei trasporti (con i relativi disagi) nella zona è stato denunciato dagli studenti pendolari ed è rimbalzato recentemente anche in Consiglio comunale a Sinnai con le interrogazioni dei consiglieri Aldo Lobina, Chiara Cabras e Rita Matta. Nei giorni scorsi l'Arst ha apportato alcune modifiche di orario nelle corse di prima mattinata. Resta una situazione difficile in attesa della disponibilità delle nuove corriere in assegnazione all'Arst e che dovrebbero essere utilizzabili da dicembre come assicurato dalla stessa Arst.

Raffaele Serreli

