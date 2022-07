Prima l'abbandono di bottiglie e di altri rifiuti, poi il danneggiamento di alcuni irrigatori, ora anche alcuni ulivi con rami danneggiati forse da qualcuno che voleva fare l'altalena o altri giochi. Il sindaco di Settimo San Pietro Gigi Puddu ha denunciato anche questo episodio dicendosi molto rammaricato per il mancato rispetto dell'area inaugurata appena il 10 giugno scorso.

“Spiace – ha detto Puddu - doversi ripetere ancora una volta in negativo per atti come questo che non rispettano nemmeno gli elementi principali del parco: gli ulivi. Invitiamo ancora una volta i tanti frequentatori a vigilare sull’inciviltà di pochi imbecilli. Si tratta di ulivi che sono stati piantati li, grazie alla preziosa donazione di una famiglia, ma non sono stati piantati per essere utilizzati come altalene o come pali delle porte da calcio”.

Ovviamente sono in corso gli accertamenti per risalire agli autori di questo danneggiamento: si stanno infatti controllando le immagini delle telecamere piazzate nel parco.

© Riproduzione riservata