A Settimo San Pietro, dopo il crollo di un muro di una abitazione vicina al Municipio, è crollato anche il soffitto di una antica casa campidanese disabitata. Un cedimento anch’esso imputabile al maltempo degli ultimi giorni.

Intanto si fa la conta dei danni: nelle campagne, le piogge di inizio settimana hanno danneggiato diverse strade rurali nelle zone di "Montolai" e di di "Sa guardiedda". Non sono mancati gli allagamenti.

Il Comune ha iniziato il progetto per la sistemazione idraulica della via Gramsci dove spesso l'acqua piovana ha trasformato la carreggiata in un fiume allagando gli scantinati. Il piano del municipio dovrebbe facilitare il defluire delle acque nella via Tagliamento per finire poi in aperta campagna.

© Riproduzione riservata