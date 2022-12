Festa dei 50enni a Settimo San Pietro. Trentasei nati nel 1972 si sono ritrovati assieme in una giornata davvero straordinaria per loro.

Nella prima mattinata hanno visitato le tombe dei nati nel 1972 che non ci sono più. Quindi tutti alla messa celebrata dal parroco don Giuseppe Orrù.

Poi la foto ricordo sull'altare e nella piazza prima del pranzo in ristorante a ricordare il passato ed a parlare anche di nuove speranze e di prospettive per l'immediato futuro. Alcuni si sono rivisti dopo tanti anni, qualcuno è tornato in paese per l'occasione.

Una bella festa alla presenza anche di familiari dei 50enni.

