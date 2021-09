C'è un calendario approvato dalla Giunta municipale per l'utilizzo degli impianti sportivi a Settimo.

A disposizione un nuovo campo di calcio con una nuova pista per l’atletica leggera, il Palazzetto dello sport di via Carducci, la palestra di via Lussu e il “Centro sportivo Efisio Cabras”. Gli impianti saranno utilizzati dalle società Airone, Taekwon-do DSardegna, ASsd Settimo, Asd Dym, Futsal 4 Mori, Asd Settimo 1967, Servent Fit. Si potrà fare calcio, atletica leggera, basket, tennis, pallavolo ed altre attività particolarmente seguite.

La Giunta ha anche deciso di dare mandato al responsabile dell’Area Socio-culturale di adottare i provvedimenti necessari all’uso degli impianti, di dare atto che l’utilizzo degli spazi è subordinato al pagamento delle tariffe previste dal regolamento comunale attualmente in vigore, da parte delle società sportive che dovranno garantire la custodia dei locali. La novità riguarda la disponibilità dopo un anno del campo di calcio rifatto con impianto di illuminazione e di irrigazione e con manto in erba sintetica, oltre che della pista per l’atletica leggera.

© Riproduzione riservata