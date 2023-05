Iniziano oggi a Settimo San Pietro gli appuntamenti proposti dalla biblioteca in occasione dell’iniziativa “Maggio dei libri”. Si tratta di una campagna nazionale di promozione della lettura organizzata dal Centro per il libro e la lettura. Il tema di quest’anno è “Se leggi sei forte”.

Il calendario delle manifestazioni prevede – oggi alle ore 16,30 – un laboratorio sulla festa della mamma per bambini di età compresa fra i quattro e i sei anni. Alle ore 17,30 Emiliano Olla presenta il suo libro “Chiunque può sbagliare”.

Il calendario proposto dalla società che gestisce la biblioteca, prevede altri appuntamenti in programma per il 16, il 23 e il 23 maggio: in programma “Bibliomattine”, incontri con le scuole dell’infanzia e della scuola primaria.

