Sembrava un finanziamento perso, con la costruzione dell’ultimo tratto di circonvallazione attorno all’abitato dalla provinciale alla stazione della metro, destinata a restare un sogno. Cinque milioni che concessi dalla Regione nel 2015, erano anni fa in gran parte tornati al mittente. Al Comune rimasero 500mila euro, utilizzati in questi due anni, come richiesto dalla stessa Regione, per la progettazione dell’opera. Ora quei milioni sono diventati sette, sempre da destinare alla costruzione dell’ultimo tratto della circonvallazione attorno all’abitato, dalla provinciale 15 per Sinnai, alla stazione della Metropolitana. Una strada importantissima per i collegamento con la statale 387 e il Parteolla da una parte, la 554, dall’altra, anche in attesa della costruzione della linea ferrata per Sinnai e Maracalagonis. Un progetto che oggi appare lontanissimo.

«Attualmente- spiega il sindaco Gigi Puddu- lungo il tracciato della nuova strada si prevede la realizzazione di tre rotatorie, il collegamento della stazione ferroviaria con la SP 12 per la statale 387 e la strada “San Marco”, da riqualificare con la previsione di una pista ciclabile e il marciapiede per i pedoni. Previsto anche la realizzazione di un ponte sul Rio Cungiaus che consentirà il collegamento diretto della via Schirru con la via Leonardo Da Vinci e, da lì, con la SP 15, tra Settimo e Sinnai».

«Il nuovo finanziamento di 7 milioni di euro previsti nell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione - chiude il sindaco Puddu- è stato sottoscritto in data 28 novembre scorso: il 12 maggio la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Con l’aggiornamento del prezziario, si potrà procedere quindi la gara d’appalto e la realizzazione dell’opera».

Nel 2015 il Comune di Settimo era stato beneficiario di un finanziamento regionale di cinque milioni di euro per la realizzazione di una strada di circonvallazione di valenza intercomunale, per collegare la stazione ferroviaria di Settimo all’abitato di Sinnai, con la possibilità di evitare il congestionamento del traffico a Settimo. «Tale opera- hanno spiegato l’assessore all’Urbanistica Stefano Atzori e ai Lavori pubblici, Antonio Concu-era strettamente legata all’approvazione del nuovo Piano Urbanistico che ha subito dei rallentamenti che hanno determinato lo sfasamento del cronoprogramma e il definanziamento dell’opera. Ora l’assegnazione di un contributo adeguato alle necessità di oggi». I nuovi lavori partiranno all'altezza del Rio Cungiuas dove come detto è prevista la realizzazione di un ponte. Un'opera destinata anche a eliminare il traffico nell'abitato ( e non solo nella via San Salvatore), oggi in certi giorni decisamente caotico.

Raffaele Serreli

