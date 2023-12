Per il secondo anno consecutivo un’impresa edile locale ha messo a disposizione un grande leccio trasformato poi con le luminarie in un albero di Natale per la gioia di tutti e in particolare per gli scolari e gli studenti delle scuole del paese che hanno collaborato nell'allestimento delle luminarie.

L'albero si può ammirare al Parco di Elena in via Gramsci.

Un regalo sicuramente gradito a tutti e non solo ai ragazzi sistemato tra l'altro in uno spazio di grande significato sociale come il Parco di Elena.

