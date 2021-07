Dati confortanti ma parziali della prima giornata di tamponi rapidi promossa da Ats e Comune dopo i 50 casi di Covid registrati negli ultimi dieci giorni a Settimo San Pietro.

Su 500 tamponi effettuati sono state rilevate solo due positività. Ma l'adesione è stata più massiccia da parte degli anziani che dei giovani come ci si aspettava visto che in questo giorni a preoccupare sono soprattutto i giovani. Basti a dire che a settimo sono stati registrati 11 casi di Covid in una fascia d'eta fra lo 0 e i 14 anni. In verità i giovani non sono mancati all'appuntamento. Ma se ne attendevano di più. Lunedì si terrà il secondo appuntamento. "Ci attendiamo più presenze soprattutto delle fasce più giovani. Solo così potremo avere – dice il sindaco Gigi Puddu- dati più attendibili”.

Il sindaco come è noto ha firmato una ordinanza che abolisce e manifestazioni sportive e gli spettacoli già programmati per questa estate.

