Una nuova condotta al servizio della zona sud dell’abitato di Sestu grazie a un investimento di un milione di euro: Abbanoa ha aggiudicato la gara per realizzare la nuova opera idrica strategia per migliorare il servizio in un buona parte del centro. L’appalto rientra nel pacchetto complessivo di 27 milioni di euro, approvato dal Consiglio d’Amministrazione guidato dal presidente Franco Piga, destinati a diversi centri dell’Isola per l’efficientamento delle reti idriche: sono risorse ottenute tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”.

I lavori. L’intervento previsto a Sestu ha come obiettivo il miglioramento idraulico della rete di distribuzione e l’eliminazione di alcune vecchie condotte, interessate da diversi interventi di riparazione negli ultimi anni, che non garantivano adeguata pressione alla zona interessata. Per superare le criticità, sarà realizzata una nuova condotta di quasi due chilometri di lunghezza che alimenterà la parte del centro abitato di Sestu a sud del rio Matzeu (distretti Costituzione, Picasso e Rosa). Garantirà l’approvvigionamento idrico della zona dal serbatoio Corraxi in viale Monastir seguendo un tracciato che passerà lungo via Giulio Cesare e la strada che costeggia la cava Foradas de S’Arenas. È previsto l’attraversamento del rio Matzeu che sarà realizzato in subalveo sottoterra utilizzando una tecnologia “no dig – senza scavo” di trivellazione orizzontale controllata. Oltre il fiume, la condotta proseguirà costeggiando il vecchio depuratore fino all’incrocio con via Costituzione dove continuerà lungo viale Europa e via Picasso fino ad arrivare all’incrocio con la strada provinciale 8. Le nuove condotte saranno dotate anche di apparecchiature all’avanguardia che consentiranno di monitorare e gestire portate e pressioni nei distretti idraulici serviti.

Ingegnerizzazione delle reti. Sestu è anche tra i primi trenta Comuni della Sardegna dove si sta portando avanti il progetto “Reti intelligenti” che mira a una drastica riduzione delle perdite. L’efficientamento del sistema idrico si basa su uno studio finalizzato a consentire la distrettualizzazione delle reti tramite il ricorso a sistemi tecnologicamente avanzati nel controllo del corretto funzionamento del servizio con l’obiettivo di renderlo più efficiente. Vengono anche definiti gli interventi da realizzare sia tramite i lavori di manutenzione ordinaria, sia tramite appositi canali d’investimento come quello relativo all’appalto aggiudicato per Sestu.

