Un’interrogazione alla sindaca Paola Secci, al presidente del Consiglio e agli assessori ai Lavori pubblici e sicurezza sullo stato di diverse strade cittadine è stata presentata dai consiglieri di opposizione Francesco Serra, Giuseppe Picciau e Anneta Crisponi.

I consiglieri si riferiscono a Corso Italia – nel tratto a ridosso della via Dante –, a via Livorno, via Cagliari, ad alcune strade secondarie sul prolungamento di via Giulio Cesare, fronte ex mattatoio e precisamente a via Forada S’Arena, dove la ghiaia crea grossi problemi agli automezzi, ai ciclisti e ai pedoni.

“Sono arrivate numerose lamentele - dicono ancora Serra, Picciau e Crisponi - anche in relazione all'esecuzione di opere su tratti in cui era stata di recente effettuata manutenzione; la degradante situazione dei manti stradali interessa circa il 90% delle strade cittadine”.

© Riproduzione riservata