Scontro fra uno scooter e un’auto nel centro abitato di Sestu.

I due mezzi si sono sfiorati all’incrocio fra le vie Parrocchia e Manzoni. A bordo dell’auto una donna rimasta illesa.

Sullo scooter, un giovane che è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale con i carabinieri che hanno controllato il traffico sino alla rimozione dei due mezzi.

