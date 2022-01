Resta in carcere il giovane di 19 anni di Pirri accusata della tentata rapina di lunedì sera nel parcheggio del Centro commerciale di Cortexandra, territorio di Sestu. Il ragazzo è stato interrogato in carcere dal Gip Ferrarese alla presenza del legale di fiducia Antonio Incerti. Alla fine dell'udienza, il magistrato ha confermato l'arresto. L'indagato resta in carcere.

I fatti sono noti: lunedì verso le 18, un giovane ha avvicinato un automobilista che aveva appena parcheggiato. Era armato di pistola e aveva chiesto all'interlocutore di consegnargli i soldi. L'uomo, Alberto Pippia, sindaco di Baratili San Pietro, aveva risposto dicendo di non avere un euro con sé, aggiungendo che aveva solo le stampelle. Il ragazzo aveva quindi desistito. Un'ora dopo era stato arrestato dai carabinieri di Sestu e Quartu che, coordinati dal capitano Michele Cerri e dal luogotenente Riccardo Pirali, lo hanno accusato della tentata rapina, recuperando anche la pistola, un giocattolo privo di tappo rosso.

© Riproduzione riservata