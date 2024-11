Una nuova vita per il parco “Efisio Marcis”, il primo parco di Sestu in via Fiume, nel centro. In questi giorni la gara d’appalto si è chiusa, con un’azienda che si è aggiudicata i lavori. Oggi, l’erba è alta, ci sono lampioni rotti, bagni inagibili a causa della sporcizia. In futuro avrà un volto nuovo.

«La settimana prossima verrà stipulato il contratto così da consegnare i lavori all’ impresa aggiudicataria entro dicembre», spiega l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas. «Era nostra intenzione restituirgli decoro e vivibilità da molto tempo, ma una convenzione in atto con un privato ci impediva di intervenire con una grande manutenzione straordinaria», spiega la sindaca Paola Secci. 630 mila euro la spesa prevista.

L’assessora Argiolas continua: «Ci saranno nuovi percorsi ed una nuova sistemazione delle aree funzionali nel rispetto della vegetazione esistente». Nuova pavimentazione, illuminazione, nuovi bagni. «Ora finalmente diventerà un luogo di svago e cultura immerso nel verde, illuminato e attrezzato per essere adatto a bambini, famiglie e anziani», conclude la sindaca.

