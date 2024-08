140 piantine di cannabis e 40 chili di marijuana già imbustata: è quanto trovato dai Carabinieri in un’azienda agricola di Sestu, in località “Is ceas de garau”. I controlli risalgono alla sera del 14 agosto.

Nei guai un agricoltore 38enne del posto, arrestato per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. All’interno di una serra sono state trovate le piante, già in fase di essiccamento, e la droga, conservata in sacchi di plastica. Sul posto anche diverso materiale per la pesa, l’essiccamento ed il confezionamento della droga, custodito in un locale attiguo alla serra.

Tutto il materiale è stato sequestrato. Il 38enne ora si trova ai domiciliari.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata