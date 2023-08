Stanotte a Sestu i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un 38enne del luogo, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine.

L’uomo era già da tempo nel mirino dei militari, che lo stavano monitorando. È stato fermato nel momento esatto in cui stava vendendo una dose di cocaina (pari a un quarto di grammo) e 6 grammi di marijuana a un operaio 33enne di San Sperate. Quest’ultimo verrà segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di stupefacenti.

Dopo il fermo del 38enne è stata perquisita la sua abitazione, dove sono stati trovati 176 grammi di marijuana – in parte imbustata sottovuoto, in parte raccolta in contenitori di vetro – e quasi 67 grammi di cocaina. Rinvenute anche sei bilance elettroniche di precisione, materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente in dosi e 9700€ in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. L'uomo è stato portato in carcere a Uta, in attesa dell'udienza di convalida.

